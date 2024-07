Pigra, la funivia è promossa in sicurezza ma la stagione è già compromessa

Pigra, 25 luglio 2024 – Dopo ventidue mesi di stop e una stagione turistica in gran parte compromessa potrebbe finalmente essere arrivato il momento buono, il condizionale è d’obbligo, per la funivia che collega Argegno e Pigra.

"L’imminente riapertura è una notizia che attendevamo da tempo e premia gli sforzi fatti da Regione Lombardia negli ultimi anni, destinando oltre 800mila euro per la sua manutenzione e per renderla operativa – sottolinea l’assessore alla Mobilità, Franco Lucente - Finalmente restituiamo ai residenti un mezzo di trasporto pubblico importante, volano economico strategico anche per il turismo". La buona notizia è il via libera dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali (ANSFISA).

Le problematiche maggiori avevano riguardato la procedura per l’individuazione di operatori economici interessati alla gestione provvisoria dell’impianto e il reperimento di personale formato. "È stato individuato l’operatore per la gestione provvisoria del servizio, la società Atm. Il nulla osta alla ripresa del servizio, garantendo l’esercizio in totale sicurezza, è una concreta risposta alle esigenze del territorio.

Uno sforzo importante che prevede un piano di finanziamenti regionale che coinvolgerà nei prossimi mesi numerosi impianti che necessitano di manutenzioni straordinarie". Una buona notizia salutata anche dall’assessore Alessandro Fermi. " La Regione ha investito parecchie risorse per questa funivia, con l’obiettivo dichiarato che torni a funzionare pienamente, per i residenti ma anche per i turisti".