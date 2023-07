La storica funivia di Pigra è ancora al palo, il borgo tradito dai turisti

Nell’estate da record per il turismo in provincia di Como rischia di rimanere a bocca asciutta Pigra, raggiungibile solo con l’auto da quando, ormai l’autunno scorso, ha chiuso la funivia che porta in paese. Pensare che lo scorso anno il piccolo borgo affacciato sul lago aveva avuto un picco di presenze grazie all’impianto che permette di salire da Argegno superando in soli 4 minuti un dislivello di 648 metri. Peccato che dall’autunno scorso è chiusa per manutenzione e nessuno sa se e quando potrà tornare a riaprire. Anche se il percorso è breve la funivia che dal lago sale fino alla montagna è la più ripida d’Italia dopo quella del Santuario del Sacro Monte di Varallo. A compiere il tragitto sono solo 2 cabine ognuna da 12 posti che superano pendenze che variano dal 71% al 95%, ben oltre una parete verticale. Molto apprezzata dai turisti e indispensabile per gli abitanti che la utilizzano per scendere ad Argegno e da qui spostarsi fino a Como o attraversare il lago in traghetto alla volta di Bellagio, la funivia è in questo periodo è chiusa per una serie di interventi di manutenzione programmata ai quali se ne aggiungeranno altri per sistemare le due stazioni di partenza, dotandole di rampe per consentire l’accesso ai disabili. Regione Lombardia ha stanziato 650mila euro per rimettere a nuovo tutto, ma il vero problema è la mancanza di personale. La Regione ha approvato un provvedimento che consente all’Agenzia del Trasporto Pubblico di Como, Lecco e Varese di avviare le gare per servizi di trasporto su gomma e funiviario in lotti più piccoli. La delibera contiene delle semplificazioni anche per la funivia di Argegno-Pigra. Sabato scorso ha debuttato un piccolo autobus di Tpl, l’Agenzia per il trasporto pubblico locale, che farà la spola tra il paese e Argegno almeno durante il week-end: 4 corse a salire e 4 a scendere, ma il debutto è stato a dir poco disastroso a causa della mancanza di turisti e già sabato il servizio potrebbe saltare. R.C.