Stop alla funicolare di Como: vacanza forzata per due mesi

Como – Rimarrà chiusa per due mesi la funicolare che collega Como a Brunate, una delle attrazioni più apprezzate dai turisti che in ogni stagione si sottopongono volentieri alle code pur di salire in quota e scattare un po’ di foto alla città e al suo lago. Costruita nel 1894 la funicolare nei suoi 130 anni di vita ha subito numerosi adeguamenti e innovazioni, mantenendo però sempre il suo tracciato originario, su unico binario e raddoppio a metà corsa, ove s’incrociano la vettura in salita e quella in discesa. Il tracciato supera un dislivello di 493,92 metri con una pendenza media del 46% e una punta massima del 55,10%, in totale il percorso misura 1074,08 metri.

Proprio il paesaggio mozzafiato che si può godere lungo la salita e la discesa, ogni viaggio dura 7 minuti, ha reso la funicolare di Brunate popolare anche nell’era dei social. In rete non si contano i video e le foto dei turisti che soprattutto in primavera e in estate amano salire fin qui, con punte di oltre 2.500 viaggiatori al giorno nella settimana di Ferragosto. Adesso però la funicolare dovrà prendersi una “vacanza“ forzata di un paio di mesi per i lavori di manutenzione programmata previsti.

Oltre alla sostituzione dei freni e interventi di pulizia della vegetazione vicino ai binari è in programma anche la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza da parte di Spt, il consorzio pubblico proprietario dell’impianto. A partire da domani e fino al 13 aprile la funicolare rimarrà chiusa, Atm che si occupa della sua gestione ha predisposto un servizio di bus sostitutivi che ogni mezz’ora partiranno da Brunate e scenderanno verso Como e viceversa, con la possibilità negli orari di punta di aumentare ulteriormente la frequenza delle corse ogni quarto d’ora. Un servizio indispensabile quest’ultimo per garantire i pendolari che vivono a Brunate e lavorano nel capoluogo.