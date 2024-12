Como, i funerali della donna morta a 57 anni in solitudine: “Nessuno sia più lasciato solo”

Como – Una cinquantina di fedeli, accanto a rappresentanti del Comune di Como, hanno seguito oggi i funerali della donna di 57 anni originaria di Fiume, trovata senza vita il 29 novembre, nel suo appartamento. La cerimonia è stata celebrata da don Giusto Della Valle, mentre per le spese del funerale sarebbe intervenuto un anonimo benefattore. Poi la tumulazione, a carico del Comune, è al cimitero di Camerlata. “Era una donna di fede – ha detto don Giusto – in casa aveva un crocifisso e una statua della Madonna, richieste di aiuto e salvezza. La sua morte è uno scandalo della solitudine”. L’omelia si è conclusa con un invito a non lasciare nessuno da solo.