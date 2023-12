Fuga su un’auto rubata: arrestato un diciottenne di Cantù

Tavernerio (Como), 3 dicembre 2023 – Era a bordo di una Citroen rubata tre giorni fa a Mariano Comense, che si aggirava in piena notte a Tavernerio: quando ha intercettato la pattuglia dei carabinieri di Albate il conducente è fuggito verso Como, dove è stato intercettato e bloccato dal Radiomobile in via Dante.

Dall’auto sono scese sei persone, che sono riuscite a scappare tranne una: Muad Hassan, 18 anni di Cantù, arrestato per resistenza dopo una colluttazione con i carabinieri.

Dai primi accertamenti è emerso che gli altri occupanti fuggiti, sono persone con precedenti per furti in abitazione, che ora si sta cercando di rintracciare.