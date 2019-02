Milano, 14 febbraio 2019 - Scoperta dalla Guardia di finanza di Como un'organizzazione che consumava frodi fiscali emettendo fatture per operazioni inesistenti, nell'ambito della vendita di autovetture di provenienza comunitaria. L'operazione, diretta dalla Procura di Como, ha impegnato anche nella provincia di Pavia finanzieri della Compagnia di Menaggio e funzionari dell'Agenzia delle Dogane nell'esecuzione di 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti indagati e di un provvedimento di sequestro preventivo di beni per un valore di circa 3 milioni di euro, pari all'imposta sul valore aggiunto evasa.

