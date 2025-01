Freno all’azzardo, orari del gioco limitati

Per porre un freno alla ludopatia, il sindaco Fabio Chindamo (nella foto) ha deciso di vietare l’uso di slot machine dall’ora di pranzo alle 18. Nell’ordinanza entrata in vigore si evidenzia come "la diffusione degli apparecchi di gioco sia uno dei principali fattori di rischio per l’emergere della dipendenza da gioco d’azzardo". Il provvedimento prende spunto da una sentenza del Consiglio di Stato che individua la regolamentazione degli orari delle attività di gioco, anche lecite, come "misura idonea per prevenire l’emergere e la diffusione della dipendenza da gioco d’azzardo". "Il nostro obiettivo – spiega il sindaco – è intervenire a tutela della salute pubblica, in particolar modo ma non solo per i minori e gli anziani, attraverso la limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici". In paese sono solo tre gli esercizi commerciali con slot machine: 14 macchinette che però, secondo i dati del progetto Rete contro l’azzardo, generano un giro di affari vicino ai 3 milioni.

"Vogliamo ridurre i fenomeni di abuso, intervenendo sui momenti della giornata maggiormente rischiosi, in particolare per minori e anziani, nell’ottica di evitare, per quanto possibile, l’utilizzo sconsiderato degli apparecchi automatici da gioco, pur non rendendo in assoluto inaccessibile il gioco stesso". L’orario delle sale giochi è fissato dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23. Nell’ordinanza si specifica che "gli apparecchi nelle ore di sospensione del funzionamento devono essere spenti".

