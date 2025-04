Frana, senso unico sulla Lariana

Traffico più difficile del solito sulla provinciale Lariana, a senso unico nel tratto che attraversa il paese, subito dopo la galleria Terzo, in direzione Como, a causa del crollo del muro di una proprietà privata. Lo smottamento, causato dalla pioggia degli ultimi giorni, si è verificato nel giorno di Pasqua e la decisione di procedere con le limitazioni alla circolazione è stata presa dopo un confronto tra i vigili del fuoco, i tecnici dell’amministrazione provinciale e quelli del comune. Prima d’intervenire con le operazioni di ripristino, che spettano al privato proprietario del terreno, si dovrà infatti attendere un nuovo sopralluogo da parte di tecnici e geologi che potrebbe essere in programma già domani. L’ennesimo fuori programma per la provinciale che da Bellagio porta a Como dove già in passato si sono verificati diversi smottamenti, non solo a Blevio, e inondazioni provocate dai tanti torrenti presenti in zona.