Fornitore Offresi, il punto sul settore metalmeccanico lariano

Si è aperta la 16esima edizione di Fornitore Offresi, il Salone internazionale della subfornitura meccanica che fino a sabato riunirà a Lariofiere 343 espositrici dirette, alle quali se ne aggiungono altre 140 rappresentate, provenienti da tutto il Nord Italia. L’occasione per fare il punto su un settore che sul Lario conta quasi 4mila aziende, ovvero il 6,1% delle imprese metalmeccaniche italiane. A fine 2024 gli addetti censiti nelle due province erano più di 50.400 su un totale di oltre 306.000 in tutta Italia. A Como il settore occupa poco più di 18.500 persone (9,6%); a Lecco poco meno di 32.000 (28,3%). Lecco è prima sia a livello regionale che nazionale, mentre Como è la 10° provincia in Lombardia e la 46° in Italia. Negli ultimi 9 anni l’area lariana ha visto diminuire il numero delle aziende metalmeccaniche di 567 unità (-12,5%); il peso rispetto al totale è sceso dal 6,9% al 6,1%. Como ha perso 200 unità attive (-9%) e la quota è scesa dal 5,2% al 4,7%. Lecco ha visto un calo di 367 imprese attive (-15,7%); l’incidenza è passata dal 10,2% all’8,7%.