Flashmob per favorire la lettura. Tutti in piazza per donare un libro

Flash mob davanti al Teatro Sociale di Como ieri mattina degli studenti della scuola Primaria Istituto Comprensivo Como Lago, in occasione di #ioleggoperchè, la più grande iniziativa nazionale per portare nuovi libri nelle scuole e potenziare così le biblioteche scolastiche. Fino al 12 novembre, tutti i cittadini sono invitati ad acquistare libri nelle librerie aderenti di tutta Italia e donarli alle scuole. Il tutto con un’etichetta appositamente realizzata da #ioleggoperchè per poter lasciare una dedica sul libro che viene donato. A Como e provincia hanno aderito 39 librerie e 326 scuole, compresi i nidi. Scuole, librerie, istituzioni, editori, autori, lettori, cittadini: per una settimana, tutti mobilitati per far crescere le biblioteche scolastiche, grazie alla campagna nazionale dell’Associazione Italiana Editori per portare nuovi libri nelle scuole, resa possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura.

La mobilitazione riguarda tutti: non solo le famiglie per le scuole dei figli, ma la cittadinanza intera. Chiunque può andare in una delle 3609 librerie aderenti e fare la propria parte, lasciando un segno importante nelle 25mila e 394 scuole e nei 330 asili, per un totale di quasi 4 milioni di studenti, che hanno aderito a livello nazionale. L’anno scorso l’adesione è stata altissima: un italiano ogni 136 si è recato in libreria per donare un libro: numeri che quest’anno si spera di superare. Paola Pioppi