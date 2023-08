Fino Mornasco, rapina negozi e farmacie minacciando tutti con grossi coltelli da cucina: denunciato

Un pregiudicato di 40 anni è stato denunciato a Fino Mornasco, in provincia di Como, per aver rapinato un negozio e una farmacia usando diversi coltelli da cucina per minacciare il personali e farsi consegnare l’incasso. L’uomo è indagato e attualmente in stato di libertà per rapina e porto abusivo di armi.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Fino Mornasco, al comando del luogotenente Gianfranco Casanica. Il quarantenne avrebbe commesso due rapine in pochi giorni. Nel pomeriggio del 12 agosto in un esercizio commerciale e il 14 agosto in una farmacia. In tutti e due i casi il rapinatore minacciava le vittime con dei grossi coltelli da cucina, facendosi consegnare il denaro che avevano in cassa e scappando a piedi.

I militari dopo la seconda rapina sono riusciti a individuare il presunto rapinatore grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza e delle testimonianze e hanno recuperato sia i vestiti usati durante le rapine che i coltelli usati per minacciare le vittime.