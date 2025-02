Fino Mornasco, controlli di polizia a persone e locali pubblici. Nel mirino il quartiere Fiorenzuola

Fino Mornasco, 12 febbraio 2025 – Controlli di polizia concentrati nella zona di Fino Mornasco, proseguendo quanto disposto dal Questore di Como Marco Calì.

Martedì pomeriggio le pattuglie si sono soffermate soprattutto nel quartiere di Fiorenzuola, e nei territori limitrofi. Al servizio hanno partecipato diversi equipaggi della Questura di Como e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, con posti di controllo sulle strade e ispezioni in dieci locali pubblici tra Fino Mornasco, Cadorago e Guanzate e le stazioni ferroviarie della zona.

Pattugliato con estrema attenzione anche il quartiere Fiorenzuola, al confine tra i tre Comuni. In totale 103 sono le persone identificate, 38 con precedenti penali o di polizia e 18 i cittadini extracomunitari. I servizi di questo genere proseguiranno sia in provincia che in città e nella prima cintura urbana, dove le richieste dei cittadini sono più frequenti.