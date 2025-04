Fiera di Pasqua sicura. Confesercenti lancia un appello

Con l’arrivo della Pasqua torna a Como la tradizionale fiera attorno alle mura medievali della città, ma insieme alle bancarelle rischiano di fare la loro comparsa anche i borseggiatori, per questo il presidente di Confesercenti Como, Claudio Casartelli, ha scritto al prefetto Corrado Conforto Galli, al questore Marco Calì e al sindaco Alessandro Rapinese per chiedere più controlli. "Da sempre – spiega - la Fiera di Pasqua e il Mercato Mercerie attirano malintenzionati e sbandati che cercano di approfittare del grande afflusso di persone per sottrarre portafogli e denaro, mirando a colpire soprattutto anziani e persone indifese". Un provvedimento che mira a tutelare soprattutto i turisti che tradizionalmente proprio nel week-end di Pasqua vengono in vacanza in città. Anche quest’anno, nonostante il meteo, gli alberghi in città sono quasi sold-out, grazie alle prenotazioni che sono state fatte con mesi di anticipo. Mobilitata anche la Polizia locale di Como che nei primi due mesi del 2025 ha effettuati 150 controlli nelle aree a tutela rafforzata, in particolare all’interno della città murata e in zone sensibili come via Moro, Piazzale della Tessitrice, viale Spallino, i giardini di via Vittorio Emanuele II, viale Varese e via Anzani. Le verifiche hanno portato all’identificazione di 51 persone e all’emissione di 41 ordini di allontanamento per bivacchi, accattonaggio molesto e consumo di alcol in aree vietate. Nel bimestre sono state elevate 108 sanzioni per infrazioni al regolamento di Polizia urbana. Ro.Ca.