Febbre Dengue, torna la paura nel Comasco: parte la disinfestazione straordinaria

Allarme a Uggiate con Ronago, in provincia di Como, per un probabile caso di febbre Dengue, la malattia virale trasmessa dalle zanzare Aedes (diffuse anche in Italia) che nel 2023 ha già fatto registrare un focolaio autoctono nella Bassa Lodigiana. L’Azienda di tutela della salute ha già previsto una disinfestazione straordinaria nell’area vicina al caso segnalato.

Il sindaco di Uggiate con Ronago, Ermes Tettamanti, ha comunicato ai cittadini le norme da seguire per proteggesti dal rischio di contagio:

Usare repellenti ed indossando pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all'aperto, soprattutto all'alba ed al tramonto;

Usare le zanzariere alle finestre;

Svuotare di frequente i vasi dei fiori o altri contenitori (per esempio i secchi) con acqua stagnante;

Cambiare spesso l'acqua nelle ciotole per animali;

Tenere le piscinette per i bambini in posizione verticale quando non sono usate.

Cos’è la febbre Dengue

La Dengue, spiega il ministero, “è una malattia virale trasmessa da zanzare del genere Aedes infettate dal virus Dengue (Denv), di cui esistono quattro diversi sierotipi (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4)”.

Si tratta di una malattia infettiva ampiamente diffusa nelle regioni tropicali/sub tropicali: in questo momento è in corso un’epidemia in Sud America che quest’anno ha già registrato oltre tre milioni di casi. Ma nel recente passato sono comparsi diversi i focolai epidemici anche in Europa Continentale.

Quali sono i sintomi e come riconoscerla

I primi sintomi della febbre Dengue si manifestano di solito sotto forma di febbre dopo 5-6 giorni dalla puntura di zanzara, con temperature anche molto elevate. La febbre è accompagnata da mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle che possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dall’insorgenza della febbre. I sintomi tipici sono spesso assenti nei bambini. Solo in casi può essere fatale.