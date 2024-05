Fanno la spesa senza pagare: quattro fermati

Da Ravenna all’Iper di Seriate per compiere un furto. I protagonisti sono tutti nomadi con una sfilza di precedenti per reati contro il patrimonio. Giovedì sera hanno tentato un colpo fuori territorio, ma è finita male. Sono le 20,30 quando due coppie di ladri, uomo e donna, rispettivamente di 28, 27, 25 e 26 anni arrivano all’Iper. Con loro, si scoprirà poi, c’è anche una quinta persona, un complice che è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Una volta all’interno prendono un carrello e iniziano a girare fra i reparti riempendolo di merce (dai generi alimentari, ai prodotti cosmetici, dai dolci, al vestiario). Il carrello è pieno, tant’è che la spesa accumulata ammonta a 1769,49 euro. La cassiera per annotare ogni pezzo ha stampato 9 pagine di scontrini.

Ma il loro atteggiamento tra i reparti viene ritenuto sospetto tant’è che cattura l’attenzione della guardia che monitora attraverso le telecamere interne e chiama i carabinieri della Tenenza di Seriate. A questo punto scatta il piano per uscire senza pagare. Una donna del gruppo si avvia verso quell’uscita riservata a chi non ha acquistato nulla, apre le barriere in modo tale che i complici con il carrello passino da lì. Nel frattempo una complice va alla cassa e distrae l’addetta, mentre la prima si avvicina a un vigilante e con la scusa di farsi accendere una sigaretta ne distoglie lo sguardo dalle casse. È il momento per uscire con il carrello passando dalle barriere. Ma una volta fuori tutti e quattro vengono fermati e arrestati dai carabinieri. Ieri sono stati processati per direttissima (giudice Palermo). I quattro, difesi dagli avvocati Bonomo e Benini, si sono avvalsi. Il pm aveva chiesto il carcere, il giudice ha deciso per il divieto di dimora a Bergamo e provincia e la presentazione alla pg tre volte alla settimana.

F.D.