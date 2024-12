“Fa marôn“. È stata scoperta la marachella

Magni Erano un po’ di giorni che la mattina al bar non si vedeva l’Alfonso, detto “Funsin”. Si sono un po’ preoccupati gli amici dell’aperitivo: "S‘è succedù al Funsin?". Nessuno ha saputo rispondere. Il mistero però poi è stato svelato dal padrone del bar, che ha detto agli amici di aver ricevuto una telefonata dalla moglie del “Funsin” la quale gli ha ordinato di non più mescere, aperitivi alcolici, bitter e liquori a suo marito. Perché “el Funsen” ha problemi di salute e il cardiologo gli ha raccomandato di stare lontano dall’alcol: "Gnanca ‘na gutta". E così “Funsin” , al quale piaceva un bel bitter e talvolta anche un grappino il pomeriggio, ha deciso di disertare il bar e, purtroppo, anche la compagnia degli amici. "Insumma – ha commentato Carletto – el Funsin la fa marôn cun la mie". È sorto però subito un piccolo giallo: chi può aver spifferato a sua moglie che “el Funsin” tutti i giorni si sorbiva qualche goccia di alcol? Anche questo mistero lo ha palesato il padrone del bar il quale ha detto che la moglie gli ha spiegato che quando tornava a casa aveva sempre addosso un odore che non le piaceva. Lei lo curava e ha scoperto la pur lieve marachella del marito. E così lei è stata inflessibile. “Fa marôn” significa essere scoperti, essere presi in fallo, aver fallito un semplice sotterfugio come quello del “Funsin”. Ma cosa c’entra il marrone, “el marôn”? Un amico ha spiegato sostenendo che deriva da un modo di dire italiano “essere preso in castagna”. Invece come ha spiegato un altro amico, el Luis de Melz (Luigi Manzoni di Melzo) avviene proprio il contrario. È l’italiano che prende dal dialetto. “Maron” viene dal latino arcaico dove significa appunto “sbaglio”, “errore”, “fallo”. “Fa marôn” quindi significa essere scoperto in errore, in uno sbaglio. “El marôn” è anche il termine di una bella e grossa castagna: “Che bel marrone”. Spesso di vedono anche nei supermercati cartelli che offrono “bei marroni”. Marrone quindi può essere sinonimo di castagna. emiliomagni@yahoo.it