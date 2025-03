Fa consegnare droga del sesso all’ospedale

È andato in ospedale con una ferita sanguinante, chiedendo di essere visitato e curato in pronto soccorso, al Sant’Anna. Una volta ricoverato, si è fatto portare un pacco contenente “droga dello stupro“. L’uomo, un comasco di 40 anni, al momento dell’accettazione ha fornito una versione poco credibile dell’infortunio a cui era andato incontro, spingendo la polizia a fare qualche verifica. Così gli agenti del posto fisso, quando sono andati a parlare con lui una volta ricoverato, hanno notato sul suo comodino un pacchetto ricevuto per posta, che gli era stato portato da un parente, ignaro del contenuto. La scatola riportava la dicitura in inglese "Contiene Mdphp – Non adatto per il consumo umano": si è rivelato 12 grammi di Mdphp “droga dello stupro“, che viene utilizzata anche per avere rapporti sessuali sotto particolari effetti psicotropi. La polizia ha denunciato il quarantenne a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Pa.Pi.