Eupilio, lavori alla foce del Lambrone e sulle sponde del lago di Pusiano: allarme rischi ambientali

Eupilio, 2 aprile 2024 - Il Circolo Ambiente Ilaria Alpi e Lake Pusiano eco team hanno evidenziato alcuni rischi ambientali derivanti dai lavori in corso di esecuzione, in corrispondenza della foce del torrente Lambrone e lungo le sponde del Lago di Pusiano, a Eupilio.

“Nelle scorse settimane – spiegano - sono stati realizzati, da parte del Parco Valle Lambro, lavori di escavazione della ghiaia in corrispondenza della foce del Lambrone, con spostamento dello stesso materiale lungo le sponde del lago, sempre in territorio di Eupilio. I lavori hanno comportato anche il taglio di molti alberi e arbusti dell'area in cui, fino ad una ventina di anni fa, si lavorava la ghiaia scavata dalla foce del Lambrone e in cui, dopo l'abbandono delle attività produttive, la natura aveva riconquistato i propri spazi, facendo ricrescere alberi ed arbusti molto rigogliosi, che avevano assunto un'importanza ecologica, sia in funzione di protezione delle sponde dall'erosione, che in funzione della protezione degli uccelli”.

Da questo, è nata la comunicazione inoltrata al Parco valle Lambro e al Comune di Eupilio: i lavori in corso ricadono nel territorio compreso nel Parco Regionale della Valle del Lambro e, in particolare, nel Sito di Interesse Comunitario “Lago di Pusiano”, i cui obiettivi primari sono quelli di garantire la qualità dell’ambiente, sia naturale sia antropizzato.

“Abbiamo pertanto chiesto – proseguono - se i lavori hanno rispettato le norme a tutela del Sic e le norme europee di riferimento Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, a tutela dell'habitat naturalistico e dell'avifauna”. Più in generale, chiedendo se è garantita la massima tutela del lago di Pusiano e delle sue sponde, anche per la salvaguardia di quei corridoi ecologici, che l'Unione Europea richiama a rispettare. Inoltre sono state chieste informazioni sul progetto di una nuova pista ciclopedonale dalla foce del Lambrone al Centro Remiero Lago di Pusiano: “Il Comune di Eupilio – dicono - sarebbe alle prese con un progetto preliminare per accedere ai finanziamenti, che permetterebbero di realizzare il nuovo percorso ciclopedonale”. I due gruppi attendono ora “precise risposte da parte degli Enti interessati, visto anche che attraverso i nostri canali social e tramite messaggi email, molti cittadini ci hanno già espresso il loro timore per i lavori in corso, trattandosi appunto di un territorio prezioso dal punto di vista ecologico e naturalistico”.