Como, 22 espulsioni in poche settimane

Como, 10 ottobre 2024 – Sono stati 22 i cittadini stranieri irregolari ai quali la Questura di Como ha notificato l’espulsione dall’Italia.

Sono tutte persone che si sono distinte per condotte illegali o contrarie alla pubblica sicurezza, con l’accompagnamento alla frontiera di tre soggetti, rimpatriati verso il loro Paese d’origine: un marocchino di 30 anni al quale è stato negato l’asilo e due turchi, uno di 42 anni e l’altro di 24, irregolari sul territorio. Inoltre 12 sono stati gli ordini del questore Marco Calì a lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, notificati a quattro turchi, un pakistano, un senegalese, un somalo, tre marocchini, un peruviano e un cittadino del Bangladesh. Due le misure alternative della presentazione alla polizia giudiziaria in attesa della possibilità di rimpatrio, a carico di un cittadino cinese di 38 anni, e un marocchino di 26 anni. Infine cinque sono stati gli accompagnamenti nei Cpr: tre cittadini marocchini rispettivamente di 42, 34 e 33 anni e due tunisini, uno di 36 anni e l’altro 29. Tutti sono risultati a vario titolo irregolarmente presenti in Italia e con condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.