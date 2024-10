Esplode bombola di acetilene: ferito sessantenne

SAN SIRO

Mentre si dedicava ai suoi hobby e utilizzava acetilene, la bombola è esplosa, ferendolo gravemente a una gamba. L’infortunio domestico è avvenuto ieri mattina alle 9.30 a San Siro in località Rezzonico, all’interno del castello di proprietà del ferito: Richard Claude Noel Albert Cahours De Virgile, 60 anni, origini francesi ma residente da lungo tempo a Rezzonico. L’uomo era in casa da solo quando è avvenuta l’esplosione, e si trovava nel garage, mentre utilizzava la bombola. All’improvviso si è staccata la valvola, espulsa con violenza dalla sua sede, forse a causa di un errato utilizzo o di un gesto che l’ha fatta scattare. Il pezzo di ferro lo ha colpito a una coscia, da brevissima distanza, causandogli un ferita gravissima. L’uomo ha chiamato i soccorsi: in posto è arrivata, pochi minuti dopo, ambulanza e automedica, che a loro volta hanno fatto intervenire l’elisoccorso, per accelerare il trasporto in ospedale, al termine delle prime manovre di stabilizzazione della ferita.

Alle 11.30 Cahours De Virgile è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo, dove è stato ricoverato. Nel frattempo al castello di Rezzonico sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio e del distaccamento di Dongo, che hanno ricostruito l’accaduto, trovandosi davanti alla bombola di acetilene e alla valvola scagliata a qualche metro di distanza. I carabinieri della stazione di Menaggio, intervenuti a loro volta per ricostruire cosa era accaduto, hanno accertato che il sessantenne aveva fatto tutto da solo, presumibilmente mentre utilizzava l’acetilene per fare alcune saldature di oggetti hobbistici. L’episodio è stato quindi qualificato come un incidente domestico. Paola Pioppi