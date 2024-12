Escursionista con la schiena bloccata. Recuperato dai vigili del fuoco sul sentiero

Un escursionista di 60 anni, colpito da un dolore alla schiena, è stato soccorso giovedì sera verso le 23.40 dai vigili del fuoco, intervenuti su richiesta del 118 a Lenno, in via dell’Alpe in una baita sopra l’Abbazia dell’Acquafredda. Qui era rimasto bloccato l’uomo, infortunato a causa di un blocco alla schiena, che non gli consentiva di ritornare a valle in autonomia. Dopo un cammino di circa mezz’ora a piedi, rispetto all’area di sosta dei mezzi di soccorso, il personale dei vigili del fuoco di Menaggio e Como, assieme ai sanitari del 118, ha provveduto al suo recupero adagiandolo su una barella portantina, e affrontando il percorso in senso inverso, lungo il sentiero impervio, al buio, illuminato dalle torce di emergenza.