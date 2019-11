Erba (Como), 27 novembre 2019 - Sembra destinato a rimanere sulla carta il sottopasso di corso XXV Aprile, pensato dalla Giunta Tili per risolvere il problema dell’attraversamento del passaggio a livello che taglia in due la città. Un addio senza troppi rimpianti quello annunciato dal sindaco Veronica Airoldi che ha risposto a un’interrogazione del consigliere del Pd, Enrico Ghioni sulla viabilità in centro. «In relazione alla soluzione dell’eliminazione del passaggio a livello difficilmente si può pensare di chiudere e appaltare in tempi rapidi, perché il progetto esecutivo ancora non è pronto – ha spiegato Veronica Airoldi - Per la rotatoria di via Volontari della Libertà è stata appaltata e tra breve inizieranno i lavori, credo che gli uffici della Provincia decideranno le modalità con l’impresa che si è aggiudicata i lavori, anche se questo non è il momento migliore dal punto di vista meteorologico. La costruzione della rotatoria non può ritenersi soddisfacente per risolvere il problema del nodo del passaggio a livello». L’amministrazione Tili aveva previsto un ponte che attraversava il fiume e un sottopasso sotto i binari della ferrovia.

«La realizzazione di questo progetto ha un costo molto elevato, anche perché prevede lo spostamento del deposito di TreNord – ha proseguito il sindaco - Il progetto precedente prevedeva anche un sottopasso pedonale in corso XXV Aprile del costo di 1,2 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti quelli degli altri interventi ipotizzati. La scorsa settimana con l’assessore Vanetti e l’ufficio tecnico sono stata in Regione Lombardia per un incontro con i dirigenti del settore Territorio e Ferrovie Nord proprio per capire il problema legato a questo progetto che effettivamente era impossibile realizzare. In quella occasione abbiamo ipotizzato una revisione rispetto al progetto proposto che non prevede più un sottopasso, ma un sovrappasso. Siamo ancora in una fase preliminare rispetto alla predisposizione del nuovo progetto. Regione Lombardia di solito per la chiusura dei passaggi a livello prevede finanziamenti di 4 milioni di euro, nel nostro caso si tratta di una cifra ben superiore».