Erba, "Rullo di pennelli": i giovani dello Snodo pronti a ripulire i muri di via Turati

Erba, 13 giugno 2024 – Appuntamento sabato 15 giugno per l’iniziativa “Rullo di Pennelli”, organizzata dall’associazione giovanile Lo Snodo di Erba. Il nuovo appuntamento, fa seguito al rinvio della data di maggio per maltempo, e prevede la pulizia delle scritte anarchiche dai muri di via Turati 3 e 7 a Erba.

L’intervento verrà sostenuto economicamente dall’associazione, la cui sede è negli spazi della stazione di Erba, e sarà svolto da diversi volontari, giovani e adulti. “Nelle scorse settimane abbiamo effettuato i sopralluoghi utili per effettuare l’intervento con gli amministratori condominiali – dice Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo – Ringraziamo gli amministratori condominiali, oltre ai condomini, che hanno accolto la nostra proposta: per noi è un piacere prenderci cura del nostro territorio con iniziative di questo tipo”.

L’iniziativa è proposta vedrà il coinvolgimento di Imbasketball, un’associazione neocostituita da giovani a Erba. “Crediamo – prosegue Pelucchi - che questi interventi siano fondamentali perché, oltre a permettere la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità, dimostrano ancora una volta che lavorare bene ed insieme, fra giovani e adulti, è possibile. Speriamo, inoltre, che questa attività possa contribuire a promuovere l’idea che la cura del bene comune è responsabilità di tutti e che la cura dell’ambiente che ci circonda è un diritto e un dovere civico”. L’attività rientra in una serie di iniziative con cui l’associazione Lo Snodo vuole sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del prendersi cura dell’ambiente, come anche le attività di pulizia sul territorio erbese. Per partecipare all’attività è necessario iscriversi al link che si trova sulle pagine social dell’associazione.