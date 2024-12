Prova a bruciare vivo e poi ad accoltellare alla gola il titolare di un autolavaggio

Erba (Como), 26 dicembre 2024 – È entrato nell'autolavaggio dove aveva lavorato in passato, ha gettato del liquido infiammabile contro il titolare e poi ha cercato di dargli fuoco con un accendino e poi di colpirlo allo gola con un taglierino.

È successo ieri a Erba (Como), dove i Carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio un 22enne di nazionalità pakistana. L'uomo già il 16 dicembre era entrato nell'autolavaggio e aveva cosparso con della benzina l'auto del titolare, anche lui pakistano, dandogli fuoco ma senza provocare gravi danni. Ieri è tornato e questa volta ha cercato di ucciderlo, prima dandogli fuoco senza riuscirci vista la reazione del suo connazionale aiutato anche da altri dipendenti, e poi cercando di colpirlo alla gola con un taglierino con tre fendenti. L'uomo è riuscito a parare i colpi e a disarmarlo grazie ancora all'aiuto delle altre persone presenti. Nel frattempo gli uomini dell'Arma, intervenuti con diverse pattuglie presenti in zona, hanno bloccato l'aggressore e lo hanno arrestato per tentato omicidio, portando nel carcere di Como.