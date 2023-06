Ecco la Giunta Pozzi Vicesindaco confermato

Riconfermato dai suoi concittadini lo scorso 14 e 15 maggio il sindaco Mario Pozzi ha ufficialmente presentato la sua squadra nel corso della prima seduta dopo il voto dell’assemblea cittadina. La prima conferma è per il suo braccio destro, il vicesindaco Ettore Puricelli che avrà anche la delega a bilancio e tributi. Oggi pensionato Puricelli è stato funzionario nella pubblica amministrazione nei Comuni di Casasco d’Intelvi, di Castiglione d’Intelvi e di Schignano, poi sindaco di Casasco d’Intelvi e ha sostenuto sin dai primi passi la fusione che ha dato vita a un unico grande Comune: Centro Valle Intelvi. È stato assessore in Comunità montana Lario Intelvese e presidente della società Acquedotto Valle Intelvi. Monica Luraschi, per tre mandati consecutivi sindaco di Grandate, è stata scelta come assessora ai servizi alla persona, commercio, attività produttive e servizi socio assistenziali. Riconfermato all’edilizia privata e al patrimonio l’assessore Alessandro Toretti. Imprenditore e conoscitore del territorio, ha curato il progetto Interreg che ha dato vita alla Grotta dell’Orso. È stato vicesindaco del Comune di San Fedele. Come lui è stata riconfermata all’istruzione Lucia D’Ubaldo Surdo. R.C.