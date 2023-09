È arrivata la splendida Lake Arena Un teatro galleggiante sul lungolago

Un teatro galleggiante sul lago, con palcoscenico e platea. È la Lake Arena. È una piattaforma galleggiante, con a bordo anche un paio di tribune su cui si possono accomodare una cinquantina di persone. Serve per concerti, manifestazioni ed eventi sull’acqua a cui gli spettatori possono assistere da riva, nella splendida cornice del golfo di Lecco. "Lecco cresce, cresce il turismo, per questo abbiamo bisogno di nuovi spazi dove accogliere persone e organizzare eventi – spiega Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività -. La zona del lungolago sta ricevendo continui apprezzamenti dai visitatori, con il palco galleggiante andiamo a rafforzare la nostra capacità di creare eventi unici e indimenticabili". La Lake è approdata nei giorni scorsi alla Malpensata, dopo essere salpata da Como, dove è stata assemblata, e aver compiuto uno scalo a Tremezzina. È una struttura modulare, che può essere montata in diversi modi per diventare una passerella o un pontile. Si presta ad accogliere artisti di teatro, musicisti d’orchestra e di band, disc jockey di dj-set. Il teatro galleggiante è in comproprietà: è stato acquistato sfruttando un finanziamento regionale per un progetto che coinvolge il Comune capofila di Tremezzina e di Lecco, Como, Bellano, Cernobbio, Colico e Dervio, oltre che l’Autorità di Bacino, Confindustria e Cciaa. I costi, rispetto ai preventivi che risalgono a prima della pandemia, sono più che raddoppiati e superano i 250mila euro, 15mila dei quali a carico dei contribuenti lecchesi, a cui si aggiungono quasi 28mila euro per l’ancoraggio della Lake Arena e altri 5.500 euro per il generatore di corrente, oltre a ulteriori 50mila euro per gli eventi che si svolgeranno sulla piattaforma. Dal week end fino alla prossima settimana sono già in programma diverse manifestazioni alla Lake Arena, tra cui un concerto di musica classica, un’operetta con arie, romanze e duetti, musica pop e un dj-set. D.D.S.