Due scippatori inseguiti e presi. Sorpresa bottino

L’intervento dei carabinieri era scattato per due scippi a Dalmine. Ma sull’auto dei colpevoli i militari hanno trovato altra refurtiva che fa ipotizzare episodi analoghi tra Bergamo, Milano, Monza-Brianza e Lecco. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Treviglio hanno arrestato per ricettazione, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale due rom, M.I. di 48 anni e H.M. di 33, con dimora nel Milanese, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio.

La chiamata alla centrale operativa dei carabinieri era arrivata nel pomeriggio di martedì 14 maggio. Poco prima due donne erano state scippate da altrettanti uomini su una Fiat Croma. In un caso la borsa era nel cestino della bici; nell’altro, era stata appena appoggiata sul sedile posteriore dell’auto. Iniziano così le indagini. I carabinieri intercettano la Croma con a bordo i due rom a Osio Sotto. Intimano l’alt, ma i due danno gas. Inizia un inseguimento. Dopo una decina di chilometri i fuggiaschi abbandonano l’auto nei campi di Boltiere per proseguire la fuga a piedi. Vengono bloccati.

Sulla Croma, non solo le due borsette scippate ma anche molto altro. Ad esempio, buoni pasto riconducibili a uno scippo avvenuto il 12 maggio a Calvenzano e denunciato ai carabinieri della Compagnia di Treviglio. Uno smartphone rubato sempre martedì 14 maggio a Caponago (MB). Uno smartphone rubato lo stesso giorno a Seregno (MB) e un altro arraffato a Merate (Lc). Oltre a due borsette rubate a Cinisello Balsamo (Mi) con assegni bancari. E denaro contante per 2.500 euro, ritenuto a sua volta rubato. I due arrestati ora sono in carcere. Il 33enne era pure ricercato: deve espiare una pena di due anni per reati contro il patrimonio commessi nell’hinterland di Milano negli anni precedenti.

F.D.