Due pensionati scomparsi in provincia di Lodi. Si cerca Emilio Sali, di anni 82, residente nella frazione Maiocca del Comune di Codogno. Sabato 19 agosto l’uomo si è messo alla guida della Volkswagen Tiguan, grigio chiaro, targata EW449GB, mentre indossava una polo verde e pantaloni grigi e da quel momento non si hanno più sue notizie. È stata la Prefettura di Lodi, che coordina le ricerche, a dare l’allarme. Non si esclude che Sali possa aver percorso anche molti chilometri nel Piacentino e nel Cremonese. Per segnalazioni chiamare il numero 0377 313700. Quarto giorno di ricerche anche per la signora Marinella C., 71enne di Zelo Buon Persico, scomparsa alle 13.30 di domenica. La donna era diretta a casa della figlia. Martedì si era accesa una speranza quando è stata trovata la sua Graziella blu, con due cestini, sulla strada che conduce da Zelo alla vicina Paullo, all’altezza del Molino delle bufale.