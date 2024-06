Como, spaccio di droga in pieno giorno in via Anzani: arrestato pusher di 19 anni

Como, 15 giugno 2024 – Spacciava in via Anzani, in pieno giorno, sotto i portici di una palazzina popolare. Il ragazzo, un algerino di 19 anni residente in quella stessa strada, è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Como, al termine di una indagine portava avanti organizzando appostamenti e riprese video.

L’arresto è il risultato di una particolare attenzione rivolta alla zona di via Anzani e delle caserme, soprattutto dopo le aggressioni e i problemi di ordine pubblico delle ultime settimane, sfociati anche in risse che hanno coinvolto numerosi giovani. Un locale pubblico è stato chiuso per due settimane su ordine della Questura, e già qualche settimana fa, durante un controllo, era stato arrestato in flagranza un ragazzo italiano trovato in possesso di alcune dosi.