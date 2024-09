Droga e lavoratori in nero, i risultati dei controlli della Finanza di Como

Como, 16 settembre 2024 – Tra venerdì e domenica i finanzieri del Comando Provinciale Como hanno controllato 150 auto, identificando più di 226 persone. Verifiche che hanno condotto ai alcuni risultati: un cittadino italiano è stato denunciato con l’ipotesi di spaccio per il possesso di 6,8 grammi di cocaina, mentre altri tre soggetti sono stati fermati e segnalati alla Prefettura di Como, come consumatori, per il possesso, complessivamente di 3,5 grammi di hascisc, un di cocaina e un spinello. Per uno di loro è scattato, inoltre, il ritiro immediato della patente poiché era alla guida della sua auto. In Alto Lago, a un cittadino extracomunitario è stato effettuato un fermo amministrativo dell’auto in quanto il conducente era sprovvisto della patente di guida.

Nel corso degli ulteriori servizi negli esercizi commerciali, sono stati contestati 7 verbali irregolari per mancata memorizzazione dei corrispettivi, mentre sono stati verbalizzati 2 esercenti per aver impiegato 8 lavoratori in nero e 4 con contratti non regolari. Per due degli esercizi commerciali è stato richiesto, all’Ispettorato del Lavoro, un provvedimento di sospensione dell’attività in quanto oltre il 10 per cento del lavoratori presenti, era senza contratto di lavoro. Provvedimento sospensivo che sarà revocato quando il datore di lavoro avrà provveduto a sanare la posizione dei lavoratori irregolari e a pagare le sanzioni.