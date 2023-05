Lomazzo, aveva un’aria sospetta: in auto c’erano cocaina e contanti

Lomazzo (Como) – Quasi un chilo di cocaina, nascosta su due auto che aveva in uso. Una scoperta casuale, nata da un controllo della polizia del commissariato di Sesto San Giovanni, che martedì transitava a Lomazzo e ha notato Bouzekri Maatouch, marocchino di 40 anni domiciliato ad Arosio. Era vicino a una Hyundai, con un atteggiamento che ha attirato l’attenzione degli agenti.

Nell’auto sono stati trovati 110 grammi di cocaina, suddivisa in sette confezioni. Il successivo approfondimento li ha portati a perquisire un’altra auto di cui aveva le chiavi, una Giulietta parcheggiata a Mariano Comense, in cui c’erano altri 850 grammi di cocaina, in 16 confezioni. Aveva inoltre un bilancino di precisone e 1.500 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato.