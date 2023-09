Dramma nella culla. Aveva solo quattro mesi. Inutili i soccorsi dal cielo

Per la piccola Cecilia, morta in culla ieri mattina a soli quattro mesi e mezzo, i medici non hanno potuto fare nulla. Nessuno ha potuto salvarla, mentre se ne andava in silenzio tra le lenzuola immacolate del suo lettino, raggiunta da un male che al momento non ha un nome. Era nata a fine aprile, e viveva a Premana, e andava tutto bene. Fino a ieri in tarda mattinata, quando ha smesso di respirare.

I genitori – Stefano Codega e Sonia Bellati, che a fine aprile erano diventati genitori della piccola - hanno chiamato subito i soccorsi, fin da subito sconvolti da ciò che stava accadendo. Il 118 ha inviato a Premana l’elisoccorso, per rendere più veloce possibile l’intervento, guadagnando tempo prezioso. Il personale sanitario con il verricello, ma il medico si è trovato davanti a una situazione drammatica. Ha tentato lo stesso una lunga rianimazione, che non è però bastata a tenere in vita la piccola. Mentre venivano praticate le manovre di emergenza, la piccola Cecilia è stata trasportata all’ospedale Manzoni di Lecco, dove tuttavia è stato dichiarato il decesso. Le cause della sua morte al momento rimangono del tutto ignote, ma è molto probabile che si stata vittima della Sids, un acronimo inglese che significa "Sudden infant death syndrome", sindrome della morte inaspettata del bambino, più conosciuta come morte in culla o morte bianca. Un accadimento non prevedibile, che negli ultimi anni ha colpito diversi bambini anche nel Lecchese, vissuti il brevissimo spazio di pochi mesi. Il magistrato di turno della Procura di Lecco, dovrà ora decidere se disporre accertamenti medico legali per avere certezza della causa della morte, che in caso di Sids, risulta evidente da specifiche anomalie a livello cardiaco. Ma la malattia, in questi casi, si manifesta all’improvviso, senza preavviso, senza motivo apparente: per chiunque si trovi accanto al bimbo negli attimi precedenti, anche un genitore attento a ogni sfumatura, è impossibile capire.