Dori Ghezzi sul palco di Rebbio. Madrina accanto a don Giusto

Dori Ghezzi sarà sul palco domenica 12 gennaio al Teatro Nuovo Rebbio di Como, madrina e special guest di un concerto speciale, che vedrà anche la presenza di don Giusto, il sacerdote comasco che ha aperto la sua parrocchia per dare dimora ai rifugiati, la cui opera ricorda Don Gallo, punto di riferimento fondamentale nella vita di Fabrizio De Andrè. A partire dalle 21, sfileranno l’astro nascente del rock svedese Jesper Lindell e la violinista americana Scarlet Rivera, accompagnati dai Borderlobo: Andrea Parodi, voce e chitarra, Alex Kid Gariazzo, voce e chitarra della Treves Blues Band, Michele Guaglio, basso e footdrum, Riccardo Maccabruni, voce, piano, organo e fisarmonica e Andrea Paternostro, sax. Una serata nel segno della musica con le più belle canzoni di Fabrizio De Andrè, Leonard Cohen e Bob Dylan per promuovere e veicolare messaggi forti di impegno e solidarietà: si parlerà infatti di donazione di organi attraverso Aido, ma anche degli ultimi attraverso l’impegno eroico e costante di don Giusto. Scarlet e Jesper si accompagneranno a vicenda in una serie di concerti intimi ed esclusivi. "Le opere di Dylan, Cohen e Fabrizio – dice Dori Ghezzi - sono così ricche di bellezza che la sola idea di partecipare a un incontro dedicato a questi grandissimi artisti mi affascina ed entusiasma". Pa.Pi.