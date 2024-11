"Dopo mesi nessuna certezza sull’ospedale, chiediamo fatti"

Dopo tante promesse vuole i fatti Giovanna Greco, portavoce del Comitato per la difesa dell’ospedale di Menaggio che ha raccolto 14mila firme di cittadini che chiedevano alla Regione di tornare a investire sulla struttura ospedaliera e riaprire i reparti chiusi. "Dopo tanti mesi continuiamo a non avere certezze. Da una parte ci sono le dichiarazioni dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso che aveva annunciato la chiusura del Pronto Soccorso e la trasformazione del nostro ospedale in presidio per soli cronici, dall’altro l’approvazione, del Consiglio regionale, della mozione presentata da 45 sindaci che al contrario chiedevano la riapertura dei reparti". Per questo è stato interpellato il presidente della Regione, Attilio Fontana, con la richiesta di fare chiarezza sul futuro dell’Erba - Renaldi. "Chiediamo di essere informati sui tempi e modalità coi quali sono state assunte queste decisioni. Anche il sindaco di Menaggio Michele Spaggiari, presidente dell’assemblea dei Sindaci di ASST Lariana, è in attesa della convocazione del tavolo tecnico".