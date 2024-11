Donna italiana trovata morta in casa in Canton Ticino: ipotesi omicidio in ambito familiare

Giallo in Canton Ticino: una donna italiana di 65 anni è stata trovata morta in un’abitazione di Morbio Inferiore, municipalità svizzera nei pressi di Chiasso, a pochi chilometri dal confine con Como e l’Italia.

E in Italia la donna risiedeva, come riferito dalla Polizia cantonale ticinese, intervenuta sul posto insieme alla Polizia comunale di Chiasso e ai soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto. L’inchiesta che è stata aperta dalle autorità elvetiche dovrà quindi appurare, oltre che naturalmente le cause del decesso, anche come mai la donna si trovasse in quella casa.

Il corpo privo di vita è stato trovato poco prima delle 10.30 di oggi, martedì 26 novembre, in un'abitazione di via Campo Sportivo a Morbio Inferiore. Le autorità elvetiche non hanno rilasciato informazioni a riguardo ma, secondo quanto riportato dai media ticinesi, la donna sarebbe stata uccisa. Si tratterebbe dunque di un fatto di sangue, più precisamente di un omicidio maturato in ambito familiare.