Alta Valle Intelvi, entra in Italia con abbigliamento e accessori non dichiarati per non pagare le tasse

Alta Valle Intelvi, 25 luglio 2024 – Arrivava dalla Svizzera con 18 capi di abbigliamento e tre accessori, per un valore complessivo di 6800 euro, che non ha dichiarato per il pagamento dei dazi doganali.

Una cifra nettamente superiore al limite di 300 euro, come contestato dai militari della Tenenza di Oria Valsolda, che hanno fermato l’auto a Lanzo d’Intelvi. Alla guida c’era un cittadino tedesco, che stava villeggiando a Valsolda, e che pensava di evitare i controlli al valico di Oria passando da Lanzo d’Intelvi.

I finanzieri hanno quindi sequestrato la merce contestando il contrabbando e la violazione dei diritti di confine. Il sequestro è avvenuto in considerazione delle modalità di importazione: attraversando un valico di confine in orario serale non soggetto ad alcun controllo doganale. La merce è stata affidata all’Ufficio delle Dogane che provvederà a contestare le sanzioni.