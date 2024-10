Discarica abusiva in un deposito . Imprenditore denunciato e multato

Aveva abbandonato rifiuti di ogni genere per 23mila chili, ma è stato identificato dalla polizia locale di Romano di Lombardia. Denunciato un imprenditore del posto che ha dovuto anche bonificare l’area e smaltire correttamente i rifiuti. L’imprenditore è stato anche multato per un importo di circa 6.500 euro. Nei giorni scorsi gli agenti della polizia locale avevano scoperto un deposito incontrollato: c’erano rifiuti costituiti da legno, polistirolo, latte di vernice vuote, sacchi contenenti rifiuti domestici, teli in plastica. Dall’analisi del materiale è stato possibile risalire alla ditta produttrice degli stessi. Gli agenti del Naaeba, la squadra per la Tutela ambientale, hanno infatti identificato e denunciato il titolare della società responsabile del reato di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi.

L’uomo, una volta convocato in comando e messo di fronte alle proprie responsabilità, ha ammesso l’errore. Martedì lo stesso titolare ha proceduto alla totale bonifica del sito provvedendo a smaltire a norma di legge tutti i rifiuti presso impianti autorizzati. E sempre la polizia locale di Romano di Lombardia ha identificato, attraverso le immagini delle telecamere, una donna che aveva abbandonato tre sacchi di immondizia nel parcheggio di un supermercato. Convocata al comando, la donna ha ammesso le proprie responsabilità. È stata denunciata e sanzionata con 2.500 euro. "Ancora una volta assistiamo a comportamenti incivili che non sono assolutamente tollerabili e che continueremo a perseguire con il massimo impegno – ha detto il sindaco di Romano di Lombardia, Gianfranco Gafforelli –. Ringrazio la polizia locale per l’impegno quotidiano finalizzato, tra l’altro, a contrastare il fenomeno degli abbandoni e garantire il decoro del nostro territorio".

Francesco Donadoni