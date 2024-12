Dipendenti della casa di riposo Il Ronco in agitazione contro il nuovo contratto Korian

Acque agitate alla casa di riposo "Il Ronco" - Korian di Centro Valle Intelvi dove i dipendenti hanno proclamato lo stato di agitazione e chiedono l’intervento del prefetto contro la decisione dell’azienda di modificare il contratto di lavoro attualmente in vigore con uno peggiorativo, almeno secondo le parti sociali.

"Korian anziché continuare ad avvalersi del contratto Ccnl Uneba, per altro in fase di rinnovo, vuole applicare il Ccnl Aiop Rsa che è molto peggiorativo - spiegano Stefania Macrì di Fp Cgil e Patrizia Bologna di Uil Fpl - Questa situazione determinerà un peggioramento delle condizioni lavorative dei dipendenti in essere che perderanno gli aumenti contrattuali imminenti e attesi da ben 5 anni e avranno un trattamento peggiorativo in caso di malattia. Inoltre, si perderà il welfare contrattuale, ovvero parte della retribuzione accessoria".

Il rischio è che molti lavoratori e lavoratrici cerchino lavoro altrove o prendano la via della Svizzera, dove a parità di mansione le paghe sono il doppio o il triplo. "Questa decisione rischia di indirizzare il personale verso strutture limitrofe con condizioni lavorative migliori. Non si escludono, infatti, dimissioni in gran numero. In analogia, sarà più complicato reperire nuovo personale che potrà essere meglio retribuito nelle strutture a pochi chilometri. Tutto questo in un contesto già di per sé drammatico con difficoltà a reperire personale sociosanitario che preferisce la vicina Svizzera o un impiego ospedaliero".

Per questo i lavoratori hanno chiesto l’intervento del prefetto Corrado Conforto Galli, per aprire un tavolo di mediazione con l’azienda. "Una politica del personale, quella di Korian, totalmente finalizzata al risparmio sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici che si occupano dei nostri anziani, mentre fioccano i grandi investimenti del gruppo in ambito immobiliare, come il recente acquisto degli spazi del Cardinal Ferrari con demolizione e costruzione di una nuova Rsa in centro a Como - concludono Stefania Macrì e Patrizia Bologna - "La qualità della vita è il nostro valore" recita il motto sul sito ufficiale dell’azienda, speriamo riservino la stessa attenzione alla qualità della vita dei loro operatori".