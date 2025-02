Devid Ricci, vigile del fuoco di Como in sedia a rotelle: i colleghi lanciano la raccolta fondi

Como, 25 febbraio 2025 – Devid Ricci, 47 anni, è un coraggioso vigile del fuoco del Comando provinciale di Como che ha dedicato la sua vita a proteggere gli altri. Durante un intervento di soccorso, lo scorso giugno, un tragico incidente ha cambiato per sempre la sua vita.

I colleghi hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe per adattare la sua casa alle nuove esigenze, permettendogli di vivere con dignità e autonomia. Gli organizzatori raccontano che Devid è ancora ricoverato e in sedia a rotelle.

Per quando tornerà nella sua abitazione, è necessario che questa sia già pronta con importanti lavori strutturali, come la realizzazione di una rampa d’accesso, l’ampliamento delle porte, l’installazione di un ascensore e l’adattamento del bagno e della cucina.

“Purtroppo - spiegano - i costi di queste modifiche sono elevati e impegnativi da sostenere ma Devid ha sempre lottato per la sicurezza degli altri, ora tocca a noi sostenerlo in questa sua battaglia. Ogni donazione - continuano i colleghi - farà la differenza per garantirgli una casa accessibile e una vita più serena”. Grazie a centinaia di donazioni la raccolta è arrivata a 13.500 euro.