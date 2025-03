Delega ritirata all’assessore esterno Folcio. Fratelli d’Italia non ci sta: si dimette Colombo

Terremoto in Giunta dopo la revoca della delega ai Servizi sociali all’assessore esterno Roberta Folcio, decisa dalla Lega, che ha spinto Fratelli d’Italia ad abbandonare la maggioranza e a far dimettere Marco Colombo, designato nell’esecutivo dal partito di Giorgia Meloni. "Siamo sconcertati. Ancora una volta il sindaco Francesco Vincenzi ha dimostrato di non essere in grado di mantenere gli impegni presi, cedendo alla pressione politica di alcuni consiglieri della sua stessa maggioranza – spiega Fdi –. Questo ha portato alla revoca dell’assessore Roberta Folcio, una figura capace e motivata, non per demeriti personali o amministrativi ma per la sua appartenenza politica. Un atto che mina la credibilità dell’amministrazione e la stabilità della coalizione di centrodestra, che aveva ottenuto un chiaro mandato dagli elettori nelle elezioni comunali del 2021. La realtà è che il sindaco ha perso il controllo del suo gruppo di maggioranza, permettendo che dinamiche interne di puro opportunismo politico prevalessero sugli accordi presi e sugli interessi della comunità". Una decisione che potrebbe avere ripercussioni anche a livello provinciale.

"Invitiamo la Lega, a livello provinciale e oltre, a riflettere seriamente su quanto accaduto e ad assumere una posizione chiara e coerente, affinché episodi di questo genere non si ripetano in nessun altro Comune o amministrazione. Non accetteremo che la volontà popolare venga tradita per logiche di spartizione del potere e continueremo a difendere con determinazione i principi di lealtà e coerenza politica che dovrebbero essere alla base di un’amministrazione responsabile".

Roberto Canali