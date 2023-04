Del Curto punta su inclusione, giustizia e decarbonizzazione

Una lista civica per una Sondrio con un’immagine più a misura di cittadino. Questa è Futuro Insieme, la lista presentata nel tardo pomeriggio di giovedì nel capoluogo di provincia e che sostiene il candidato sindaco Simone Del Curto.

Una lista eterogenea composta da 32 componenti "tutti in rigoroso ordine alfabetico – come ha voluto sottolineare Del Curto in sede di presentazione – a dimostrazione che non ci sono capofila". Una scelta peraltro condivisa con altre liste presentate nei giorni scorsi a Sondrio. "Questa è una lista civica – prosegue Del Curto – molto eterogenea e composta da gente di un po’ tutte le età. I valori cardine del nostro raggruppamento sono quelli dell’inclusione, una Sondrio cioè per tutti, della parsimonia, a livello di consumi in un mondo nuovo che sta cambiando, della giustizia, per far fronte alla crisi della "giustizia sociale", della decarbonizzazione, lavorando sempre più per una città a misura d’uomo, della bellezza e della felicità. Inoltre opereremo ascoltando la gente, confrontandoci con tutti per reperire le istanze. Questa è Futuro Insieme". Di seguito l’elenco dei candidati: Abdou Razize detto Azize Ajiyo, Laura Agnelli, Benedicta Amadasun, Nicola Ambrosetti, Giulia Arrigoni, Elisabetta Briotti, Giocondo Cerri, Giovanni Codicè, Mario De Simoni, Chiara Del Curto, Gianpiero Della Patrona, Rita Dioli, Valeria Caterina Duico, Davide Gasparini, Giorgio Gemmi, Maria Fiammetta Giugni, Francesca Gugiatti, Giacomo Gusmeroli, Cinzia Locatelli, Giselda detta Gisella Mattiuzzo, M’bark Ouhda, Graziano Milani, Giuseppe detto Popi Miotti, Giampaolo Palmieri, Santina detta Tina Pedrotti, Vincenzo Perricone, Franco Rabbiosi, Paolo Ruzzu, Paolo Sciolini, Mariagrazia Sciolini, Anna Maria Vesnaver, Erik Viani.

Fulvio D’Eri