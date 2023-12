Decide di farla finita per i troppi debiti, salvata dai carabinieri

Voleva farla finita perché non sapeva come far fronte ai debiti. Per questo motivo aveva avvertito il suo ex compagno di quello che stava mettendo in atto. Ma lui non ha tergiversato, ha chiesto aiuto ai carabinieri che sono riusciti a rintracciare e salvare la donna. Il fatto è accaduto mercoledì, quando un uomo si è presentato nella caserma di Crema affermando di aver ricevuto una telefonata dalla sua ex compagna la quale lo avvertiva dell’intenzione di farla finita. Aveva ingerito numerosi farmaci e stava per morire. L’uomo ha riferito che non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Un militare ha chiamato dal suo telefono e dopo parecchi tentativi la donna ha risposto. Il militare ha cercato di convincerla a desistere, riuscendo a farsi dire dove si trovava. La donna ha riferito di essere a Treviglio e una pattuglia si è mossa e l’ha raggiunta, trovandola nella sua auto. È stata fatta arrivare un’ambulanza e la donna è stata portata in ospedale, dove è stata curata e dove ha ricevuto anche la visita dei suoi figli. Non è in pericolo di vita. P.G.R.