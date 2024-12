Danni per alluvioni e frane . Ultime emergenze da sanare: alla Provincia 400mila euro

Alla provincia di Lecco sono stati destinati quasi 400mila euro per le spese di prima emergenza sostenute da Comuni e Provincia per sistemare, almeno in una primissima fase, i danni provocati da alluvioni e frane. La fetta di fondi più considerevole è andata a Molteno che ha ricevuto oltre 54mila euro per l’alluvione del settembre scorso quando erano esondati i torrenti Bevera e Gandaloglio che attraversano il centro abitato. Strade e piazze erano state letteralmente inondate da acqua e fango con il risultato che oltre 30 famiglie erano state evacuate d’urgenza da vigili del fuoco e volontari della Protezione civile dalle loro case che erano completamente allagate. Per aiutare gli sfollati, in particolare anziani, bambini e diversamente abili era stato necessario l’impiego di un gommone. I fondi messi a disposizione dalla Regione serviranno a ripagare le spese affrontate dall’amministrazione comunale durante la gestione dell’emergenza, ma servirà sicuramente molto di più per risarcire i danni subiti dagli abitanti di via Roma, via XXV Aprile, via Alcide De Gasperi e via Pastore. Fondi sono stati concessi anche ad Airuno (7.931 euro), Barzanò (7.340 euro), Bellano (5.000), Bulciago (9.615), Calco (220), Casargo (21.000), Castello Brianza (8.808), Colle Brianza (3.670), Ello (9.850), Esino Lario (25.000), Galbiate (7.340 euro). Gli altri beneficiari sono Introbio (15.000), La Valletta Brianza (7.340), Lecco (33.598), Malgrate (12.175), Mandello del Lario (2.000), Missaglia (20.000), Monticello Brianza (14.510), Morterone (5.000), Nibionno (734), Oggiono (7.000), Olgiate Molgora (5.138), Santa Maria Hoè (1.468), Sirone (2.202), Sirtori (7.340), Taceno (11.010), Valgreghentino (8.724), Valvarrone (11.010) e Vercurago (537 euro).