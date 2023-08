Danneggia l’arredo della banca poi fugge Paura per una rapina

Non una rapina, neppure tentata, ma un gesto folle, senza alcun motivo apparente. Sembra infatti causato solo da problemi mentali il comportamento di un uomo, al momento ignoto, che martedì mattina è entrato nell’agenzia di Mortara della banca Bper, in via Josti, e ha rovesciato il bancone della reception. L’assurda azione dello sconosciuto ha provocato il danneggiamento dell’arredo dell’ufficio bancario, senza per fortuna coinvolgere persone, né clienti né dipendenti della banca, che non hanno neppure fatto in tempo a lanciare l’allarme prima che l’uomo di allontanasse, a piedi, facendo perdere le proprie tracce per le vie limitrofe. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri.