Dal furto alla rapina impropria. Rintracciato e denunciato straniero

È stato denunciato per rapina impropria un trentasettenne tunisino senza fissa dimora che ha aggredito un addetto alla vigilanza dell’Esselunga di via Carloni dopo aver rubato un televisore ultrapiatto e alcuni cosmetici, per un valore di oltre un migliaio di euro. Fermato subito dopo le casse l’uomo ha aggredito la guardia ed è fuggito all’esterno, fuggendo a bordo di un’auto condotta da un complice che l’attendeva in strada. Lo straniero è stato individuato dagli agenti della polizia di Como grazie alle immagini di videosorveglianza e all’aiuto degli esperti della scientifica. Rintracciato e portato in Questura ha fornito generalità false e per questo è stato denunciato anche per questo reato.