Cultura d’impresa La Fabbrica del futuro apre i battenti a maggio Gli Industriali ci credono

di Federica Pacella

Sarà inaugurata il 26 maggio la Fabbrica del futuro, il progetto di Confindustria Brescia per l’anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura. Proprio in questi giorni al Parco dell’Acqua sono in corso i lavori per realizzare il padiglione di 195 mq, realizzato all’insegna dell’ecosostenibilità, con il rivestimento in policarbonato alveolare, materiale sostenibile che sarà riciclato.

"Per valorizzare la cultura d’impresa che, da sempre, caratterizza il nostro territorio – ha spiegato il presidente di Confindustria, Franco Gussalli Beretta - abbiamo voluto coinvolgere nella maniera più ampia possibile la nostra base associativa, attraverso un vero e proprio concorso di idee, che abbiamo lanciato nel mese di settembre 2022. Il concetto di partenza era semplice: raccogliere le migliori pratiche delle nostre imprese e valorizzarle in uno spazio espositivo ad hoc. Questo sarà la Fabbrica del futuro".

Nel padiglione, saranno raccontati i progetti di 30 aziende bresciane, selezionate attraverso un concorso di idee e divise in 5 categorie tematiche: cultura d’impresa, ricerca e innovazione, welfare, sostenibilità, sinergia impresa-territorio. "La metafora della trasparenza, della comunicazione limpida e luminosa – aggiunge Paolo Dalla Sega, direttore artistico di Fabbrica del futuro - darà vita sia alla speciale architettura, scrigno e fonte di luce, sia allo scambio di idee, al dialogo progettuale, in una inedita dimensione di bio-impresa, o più semplicemente di impresa umana, che va ad arricchire e innervare di contenuti questo speciale anno bresciano". Il padiglione sarà presente per due anni. "Con questo brand – sottolinea Paolo Streparava, vice presidente di Confindustria Brescia e delegato alle attività di Capitale Italiana della Cultura 2023 - offriremo al made in Brescia un’importante vetrina a livello locale e nazionale, valorizzando le proposte con specifiche azioni di comunicazione". Per Laura Castelletti, vicesindaca, "il progetto è l’incontro perfetto dell’anima industriale di Brescia con la sua proiezione, presente e futura, di città produttrice e consumatrice di cultura". Da ieri è online il sito fabbricadelfuturo.com.