Cucciago, furti al cimitero: donna immortalata dalla telecamere mentre trafuga vasi e li carica sulla sua auto

Cucciago, 18 aprile 2024 – Dopo le numerose lamentele raccolte dal sindaco di Cucciago, per i furti al cimitero avvenuti in questi ultimi giorni, i carabinieri di Cantù hanno identificato e denunciato per furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede, e per vilipendio la responsabile di quei colpi commessi a raffica, una donna di 68 anni.

Nelle immagini di videosorveglianza, è stata vista parcheggiare la sua auto fuori dal cimitero, e poi entrare e uscire più volte, fino a riempire il veicolo dei vasi trafugati dalle tombe. Le immagini l’hanno ripresa anche mentre calpestava le tombe per raggiungere i vasi da rubare.