Crescono i livelli di Pm10 e ozono

Peggiora la qualità dell’aria, soprattutto al Nord. Anche a Como, dove risultano in aumento le concentrazioni di polveri sottili e ozono. Il dato emerge dal rapporto Istat sull’Ambiente urbano 2022, che rivela, rispetto all’anno precedente, un incremento delle concentrazioni medie annue di Pm2,5 nel 60 per cento dei Comuni monitorati. In peggioramento è anche l’andamento del PM10. L’ultimo peggioramento significativo si era verificato nel 2017, mentre dal 2018 al 2021 nella maggioranza dei capoluoghi si era osservata una tendenza alla riduzione delle concentrazioni medie annue. Ma ora, i rilevamenti delle centraline hanno restituito una netta inversione di tendenza.