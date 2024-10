Corteo per salvare le scuole. I genitori sfilano con i lumini: "Il sindaco scelga il confronto"

Si riaccende, è proprio il caso di dirlo, la protesta dei genitori contro la decisione del Comune di chiudere otto scuole. Ieri sera si è svolto un sit in nel cortile di Palazzo Cernezzi con oltre un centinaio di mamme e papà che hanno svilato con striscioni e candele per protestare contro la decisione del sindaco Alessandro Rapinese che giovedì scorso, in un’audizione in Regione, aveva ribadito la sua volontà di procedere spedito con il piano di razionalizzazione. Per i genitori però i fattore economico non può essere l’unico da prendere in considerazione. "Chiediamo valutare anche altri elementi come la continuità didattica e il trauma che i nostri bambini saranno costretti non solo cambiando scuola, ma anche i loro compagni di classe - spiega Vincenzo Falanga, portavoce del movimento genitori della scuola di via Perti - Al sindaco chiediamo di avviare un confronto per arrivare a una soluzione mediata". La proposta è rinunciare alla chiusura entro la fine dell’anno scolastico per dar modo ai bambini che hanno iniziato il ciclo scolastico di concluderlo nella loro scuola. Nei piani di Palazzo Cernezzi la primaria di via Perti e la scuola dell’Infanzia di Via Volta dovrebbero terminare le lezioni a giugno, entro i prossimi due anni è prevista la chiusura anche della primaria di Ponte Chiasso, l’infanzia di Prestino e quelle di via Varesina e via Salita Cappuccini.

"Oggi – hanno spiegato i genitori nel corso del loro sit in – vogliono chiudere le nostre scuole, domani potrebbero essere le vostre". Una forma di protesta, la sfilata per le vie del centro e poi il sit in nel cortile di Palazzo Cernezzi con i lumini, che ricorda quelle del sindaco Rapinese, quando ancora era all’opposizione, contro l’ampliamento della Ztl voluto ormai dieci anni fa dalla Giunta Lucini.