Controlli in edilizia. Obbligo di stop per due imprese

È sfociata nella sospensione di due attività, con tre denunce

e 21mila euro di ammende, l’ispezione svolta in un cantiere edile di Carimate in via Cavalluccio dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro

di Como e della stazione di Cantù. Sono state controllate tre aziende

che operavano congiuntamente nel cantiere e identificati 7 operai (tutti in regola). Tuttavia, sono state riscontrate gravi violazioni in materia di sicurezza che hanno portato alla denuncia delle tre figure responsabili e alla sospensione dell’attività per due delle aziende controllate. La prima di Venegono per un ponteggio non conforme. La seconda di Gallarate, per la mancanza delle difese sulle aperture contro le cadute e per

il piano sicurezza. Pa.Pi.